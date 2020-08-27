"Вектор" обнаружил антитела к коронавирусу у вакцинированных добровольцев

Антитела к коронавирусу выявили у всех четырёх добровольцев, которые прошли полный курс вакцинации в центре "Вектор". Об этом в интервью Первому каналу сообщила заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля центра Светлана Усова.

Она подчеркнула, что у испытуемых не обнаружено осложнений как со стороны центральной нервной системы, так и каких-либо нежелательных сердечно-сосудистых проявлений. Повышенной температуры у них также не наблюдается.

— Добровольцы чувствуют себя хорошо. Мы не наблюдали никаких нежелательных явлений. Мы не наблюдали серьёзных нежелательных явлений. Всё прошло, будем говорить, проходит удачно, — сообщила Светлана Усова.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.