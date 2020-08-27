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"Вектор" обнаружил антитела к коронавирусу у вакцинированных добровольцев

Испытуемые чувствуют себя хорошо. У них не наблюдается даже повышения температуры.

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Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Антитела к коронавирусу выявили у всех четырёх добровольцев, которые прошли полный курс вакцинации в центре "Вектор". Об этом в интервью Первому каналу сообщила заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля центра Светлана Усова.

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Как уточнила глава Роспотребнадзора, все принимающие участие в эксперименте добровольцы чувствуют себя хорошо.

Она подчеркнула, что у испытуемых не обнаружено осложнений как со стороны центральной нервной системы, так и каких-либо нежелательных сердечно-сосудистых проявлений. Повышенной температуры у них также не наблюдается.

Добровольцы чувствуют себя хорошо. Мы не наблюдали никаких нежелательных явлений. Мы не наблюдали серьёзных нежелательных явлений. Всё прошло, будем говорить, проходит удачно, — сообщила Светлана Усова.

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При этом к её клиническим испытаниям могут перейти уже через полгода.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.

В Минздраве отмечали, что вакцина, разработанная институтом Гамалеи, формирует длительный иммунитет. Он может сохраняться до двух лет. Всемирная ассоциация здравоохранения сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса.

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