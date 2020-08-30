Военные в Белоруссии нашли тайники протестующих с прутами и кольями

Участники протестных акций в Белоруссии заготавливали тайники с прутами и кольями для их дальнейшего применения, однако военные республики нашли их. Об этом сообщил начальник Главного управления идеологической работы Минобороны страны Леонид Касинский.
— Выполняя задачи по обеспечению безопасности в стране в ходе этих последних недель, проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников, — сказал он в эфире ОНТ.
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Также, добавил Касинский, рейды по крышам помогли обнаружить мешки с камнями, покрышки и горючие жидкости. Он выразил сомнения, что подобные запасы предназначались для мирных демонстраций.
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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.