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"Крыса — ты, а мы — народ". Митингующие принесли недобрые "подарки" к резиденции Лукашенко

Президент Белоруссии ранее в эту дату отмечал день рождения, но теперь официально делает это 31 августа.

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Фото © Telegram / Nexta

В Минске продолжается митинг в поддержку оппозиции. И пока наиболее активных участников несогласованной акции задерживают и уводят в автозаки, другие выходят на улицу с креативными плакатами, адресованными президенту страны Александру Лукашенко. Прихватили они и "подарки" главе страны, впрочем, добрыми эти сюрпризы не назвать.

Фото © Telegram / Nexta

Некоторые белорусы припомнили главе государства его слова о крысах, с которыми он сравнил протестующих, подлетая на вертолёте к Дворцу Независимости. Кто-то высказывается о якобы нечестных выборах, заявляя, что на самом деле 80% набрал не Лукашенко, а его оппонент Светлана Тихановская.

Фото © Telegram / Nexta

Есть и те, кто не простил белорусскому президенту его недавний перформанс с автоматом. Напомним, неделю назад Александр Лукашенко вышел из правительственного вертолёта в бронежилете и с оружием в руках. Более того, вместе с ним был его несовершеннолетний сын, который также был вооружён.

Отбивали задержанных толпой. Участники протестов в Минске напали на автомобиль милиции

Инициатор на допросе позднее рассказал, что не помнит, почему начал бить машину силовиков, так как был сильно пьян.

Фото © Telegram / Nexta

Сегодня к резиденции президента даже подтянули бронетехнику. На кадрах, которые публиковал Лайф, отчётливо видно несколько десятков БМП и БТР, на вооружении которых крупнокалиберные пулемёты и 30-мм пушки.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, по результатам которых со значительным отрывом победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались ежедневные несогласованные акции протеста и беспорядки. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

Что касается дня рождения Лукашенко, то здесь есть некоторая неразбериха. Примерно до 2010 года глава государства отмечал его 30 августа. Лидеры других стран по-прежнему присылают поздравления в эту дату. Однако на официальном портале президента Белоруссии теперь значится, что он родился 31 августа. Это также день рождения его младшего сына — 15-летнего Николая.

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