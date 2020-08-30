"Крыса — ты, а мы — народ". Митингующие принесли недобрые "подарки" к резиденции Лукашенко

В Минске продолжается митинг в поддержку оппозиции. И пока наиболее активных участников несогласованной акции задерживают и уводят в автозаки, другие выходят на улицу с креативными плакатами, адресованными президенту страны Александру Лукашенко. Прихватили они и "подарки" главе страны, впрочем, добрыми эти сюрпризы не назвать.

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Некоторые белорусы припомнили главе государства его слова о крысах, с которыми он сравнил протестующих, подлетая на вертолёте к Дворцу Независимости. Кто-то высказывается о якобы нечестных выборах, заявляя, что на самом деле 80% набрал не Лукашенко, а его оппонент Светлана Тихановская.

Фото © Telegram / Nexta

Есть и те, кто не простил белорусскому президенту его недавний перформанс с автоматом. Напомним, неделю назад Александр Лукашенко вышел из правительственного вертолёта в бронежилете и с оружием в руках. Более того, вместе с ним был его несовершеннолетний сын, который также был вооружён.

Фото © Telegram / Nexta

Сегодня к резиденции президента даже подтянули бронетехнику. На кадрах, которые публиковал Лайф, отчётливо видно несколько десятков БМП и БТР, на вооружении которых крупнокалиберные пулемёты и 30-мм пушки.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, по результатам которых со значительным отрывом победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались ежедневные несогласованные акции протеста и беспорядки. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.