В Минске колонны бронетехники направились к резиденции Лукашенко, куда подошли митингующие — видео

Жители Минска сняли на видео движение нескольких колонн военной бронетехники по городу в сторону Дворца Независимости, резиденции президента страны Александра Лукашенко. На кадрах отчётливо видно несколько десятков БМП и БТР, на вооружении которых крупнокалиберные пулемёты и 30-мм пушки.
В Минске ОМОН оцепил резиденцию Лукашенко, куда направляются митингующие — видеоПуть туда у манифестантов пролегает от стелы "Минск — город-герой" через несколько станций метро.
Движение колонн сопровождается экипажами милиции, движение автомобилей при этом на время приостанавливают.
Некоторые авторы роликов посетовали на то, что бронетехника своими гусеницами портит асфальтовое покрытие дорог в городе.
"Будете иметь дело с армией". Белорусские военные выдвинули ультиматум протестующимАрмия не намерена допустить, чтобы участники митингов оскверняли мемориалы Великой Отечественной войны.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.