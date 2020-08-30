В Минске колонны бронетехники направились к резиденции Лукашенко, куда подошли митингующие — видео

Жители Минска сняли на видео движение нескольких колонн военной бронетехники по городу в сторону Дворца Независимости, резиденции президента страны Александра Лукашенко. На кадрах отчётливо видно несколько десятков БМП и БТР, на вооружении которых крупнокалиберные пулемёты и 30-мм пушки.

Движение колонн сопровождается экипажами милиции, движение автомобилей при этом на время приостанавливают.

Некоторые авторы роликов посетовали на то, что бронетехника своими гусеницами портит асфальтовое покрытие дорог в городе.