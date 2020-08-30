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В Минске колонны бронетехники направились к резиденции Лукашенко, куда подошли митингующие — видео

Часть бронетранспортёров встала перед протестующими недалеко от стелы "Минск — город-герой".

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Видео © Tut.by

Жители Минска сняли на видео движение нескольких колонн военной бронетехники по городу в сторону Дворца Независимости, резиденции президента страны Александра Лукашенко. На кадрах отчётливо видно несколько десятков БМП и БТР, на вооружении которых крупнокалиберные пулемёты и 30-мм пушки.

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Путь туда у манифестантов пролегает от стелы "Минск — город-герой" через несколько станций метро.

Движение колонн сопровождается экипажами милиции, движение автомобилей при этом на время приостанавливают.

Видео © Tut.by

Некоторые авторы роликов посетовали на то, что бронетехника своими гусеницами портит асфальтовое покрытие дорог в городе.

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Армия не намерена допустить, чтобы участники митингов оскверняли мемориалы Великой Отечественной войны.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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