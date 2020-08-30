В Минске начались перебои в работе интернета

В некоторых районах Минска начались перебои с интернетом, сообщает РИА "Новости". Сегодня в столице Белоруссии проходит массовая протестная акция оппозиции.
Сообщается, что мобильный интернет перестал работать в нескольких районах города вдоль проспекта Независимости. У некоторых из операторов уменьшилась скорость передачи данных, а у одного интернет отключился полностью. Доступ к мессенджерам происходит с перебоями — не работает Telegram, в котором общаются участники протестов.
Протестующие в Минске легли на асфальт на пути техники силовиковБойцы ОМОНа стоят с поднятыми щитами и держат оцепление.
Несогласованные акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Оппозиция не согласна с официальными результатами президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Крупные митинги проходят в столице республики каждое воскресенье. Например, на прошлой неделе, по оценке государственных СМИ, в центре Минска собралось 20 тысяч человек. Другие СМИ оценили количество протестующих в 100–250 тысяч.