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В Минске начались перебои в работе интернета

У протестующих плохо работает основное средство связи — Telegram.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

В некоторых районах Минска начались перебои с интернетом, сообщает РИА "Новости". Сегодня в столице Белоруссии проходит массовая протестная акция оппозиции.

Сообщается, что мобильный интернет перестал работать в нескольких районах города вдоль проспекта Независимости. У некоторых из операторов уменьшилась скорость передачи данных, а у одного интернет отключился полностью. Доступ к мессенджерам происходит с перебоями — не работает Telegram, в котором общаются участники протестов.

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Несогласованные акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Оппозиция не согласна с официальными результатами президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Крупные митинги проходят в столице республики каждое воскресенье. Например, на прошлой неделе, по оценке государственных СМИ, в центре Минска собралось 20 тысяч человек. Другие СМИ оценили количество протестующих в 100–250 тысяч.

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