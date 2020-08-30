Протестующие в Минске легли на асфальт на пути техники силовиков

Масштабные акции протеста на проспекте Независимости в Минске буквально переместились в горизонтальную плоскость. Участники шествия легли на асфальт перед спецтехникой и колоннами бойцов ОМОНа.
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К лежачему протесту привлекли даже детей. Силовики на них пока никак не реагируют. Они стоят с поднятыми щитами за оцеплением. Несколькими метрами далее ситуация более напряжённая — там протестующие и омоновцы вступили в противостояние.
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Сегодняшняя акция протеста в Минске приурочена к 66-летию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Демонстранты вышли в центр города с плакатами "Мы на день рождения", у некоторых чёрные флаги. На проспекте Независимости в кольце из силовиков оказалось несколько тысяч протестующих. С самого утра в центр города стянуты колонны силовиков и военной техники.