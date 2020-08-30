Протестующие в Минске легли на асфальт на пути техники силовиков

Масштабные акции протеста на проспекте Независимости в Минске буквально переместились в горизонтальную плоскость. Участники шествия легли на асфальт перед спецтехникой и колоннами бойцов ОМОНа.

К лежачему протесту привлекли даже детей. Силовики на них пока никак не реагируют. Они стоят с поднятыми щитами за оцеплением. Несколькими метрами далее ситуация более напряжённая — там протестующие и омоновцы вступили в противостояние.