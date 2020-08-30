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Людей грузят в автозаки. В Минске начались столкновения протестующих с милицией – видео

Демонстранты раскачивают автомобили с криками "Выпускай!".

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Видео © TUT.BY

В районе площади Независимости в Минске толпы протестующих вступили в столкновения с милицией, правоохранители начали задерживать наиболее активных участников акции. По неподтверждённым данным, силовики заковали в наручники и увезли более десяти человек.

Видео © TUT.BY

Протестующие скандируют "Позор!" и "Лукашенко в автозак!", некоторые пытаются отбить задержанных и раскачивают микроавтобусы с криками "Выпускай!". Демонстранты держат в руках плакаты с надписями "Мы на день рождения" – президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполняется 66 лет.

Бойцы ОМОНа блокировали несколько тысяч человек в районе ГУМа. Прилегающие к проспекту Независимости дворы перекрыты военными, закрыт и проезд к Дому Правительства. У оцепления стоят силовики. В центр города стягивается ещё больше военной техники, автозаков и водомётов.

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Среди техники силовиков есть машины с колючей проволокой и с отвалами для уничтожения баррикад.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С тех пор ежедневно в Минске и других городах страны проходят несогласованные протестные акции сторонников оппозиции.

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