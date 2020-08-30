Людей грузят в автозаки. В Минске начались столкновения протестующих с милицией – видео

В районе площади Независимости в Минске толпы протестующих вступили в столкновения с милицией, правоохранители начали задерживать наиболее активных участников акции. По неподтверждённым данным, силовики заковали в наручники и увезли более десяти человек.

Протестующие скандируют "Позор!" и "Лукашенко в автозак!", некоторые пытаются отбить задержанных и раскачивают микроавтобусы с криками "Выпускай!". Демонстранты держат в руках плакаты с надписями "Мы на день рождения" – президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполняется 66 лет.

Бойцы ОМОНа блокировали несколько тысяч человек в районе ГУМа. Прилегающие к проспекту Независимости дворы перекрыты военными, закрыт и проезд к Дому Правительства. У оцепления стоят силовики. В центр города стягивается ещё больше военной техники, автозаков и водомётов.