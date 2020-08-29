В Литве предостерегли Лукашенко от ввода ответных санкций

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичус оценил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об ответе на возможные санкции. Политик напомнил, что в порту Клайпеды около 30% составляют грузы из Белоруссии.
— Поэтому при принятии решения об отказе от перевозки груза Белоруссия должна рассчитать экономические потери и оценить коммерческую выгоду, которую даёт Клайпедский порт, — цитирует министра портал "Sputnik Литва".
Синкявичус добавил, что Евросоюз может принять меры в случае отказа Минска от перевозки грузов через Клайпедский порт. В то же время политик отметил, что санкции должны касаться отдельных лиц, а не затрагивать экономику Белоруссии в целом.
"Зажрались. Поставим на место". Лукашенко поручил ввести санкции против ЛитвыРанее Белоруссия обвинила эту соседнюю страну во вмешательстве во внутренние дела республики.
Ранее премьер-министр прибалтийской республики Саулюс Сквернялис заявил, что отказ Минска от литовских портов навредит самой Белоруссии.