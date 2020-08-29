В Литве предостерегли Лукашенко от ввода ответных санкций

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичус оценил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об ответе на возможные санкции. Политик напомнил, что в порту Клайпеды около 30% составляют грузы из Белоруссии.

— Поэтому при принятии решения об отказе от перевозки груза Белоруссия должна рассчитать экономические потери и оценить коммерческую выгоду, которую даёт Клайпедский порт, — цитирует министра портал "Sputnik Литва".

Синкявичус добавил, что Евросоюз может принять меры в случае отказа Минска от перевозки грузов через Клайпедский порт. В то же время политик отметил, что санкции должны касаться отдельных лиц, а не затрагивать экономику Белоруссии в целом.