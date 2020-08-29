Белорусская оппозиция увидела скрытый смысл в словах Путина о протестах в республике

Президент России Владимир Путин, оценивая ситуацию в Белоруссии, заложил скрытый смысл в свои слова. Такое мнение высказала член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова.
— Все заметили только одну часть, а там есть ещё одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс, — сказала Колесникова во время трансляции в "Ютубе".
"Манипуляции и обман". Белорусская оппозиция обвинила Лукашенко в неспособности выстроить взаимовыгодные отношения с РоссиейРанее оппозиционеры рассказали о создании нового политического движения.
По её словам, Путин послал жителям республики "месседж" о том, что Лукашенко слаб и не слышит своих соотечественников. Колесникова заявила, что вместо этого он "берёт Калашникова, надевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет "красавцев", как он называет ОМОН", и в этом безопасном для себя месте чувствует себя очень хорошо.
Белорусская оппозиция рассказала о создании нового политического движенияТам отметили, что механизм по регистрации новых партий в стране работает плохо, но пообещали вернуться к этому вопросу.
Ранее Путин во время интервью сообщил, что по просьбе Лукашенко в России был создан резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике. Но, кроме того, российский лидер призвал власти считаться с протестующими.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.
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