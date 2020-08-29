Белорусская оппозиция увидела скрытый смысл в словах Путина о протестах в республике

Президент России Владимир Путин, оценивая ситуацию в Белоруссии, заложил скрытый смысл в свои слова. Такое мнение высказала член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова.

— Все заметили только одну часть, а там есть ещё одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс, — сказала Колесникова во время трансляции в "Ютубе".

По её словам, Путин послал жителям республики "месседж" о том, что Лукашенко слаб и не слышит своих соотечественников. Колесникова заявила, что вместо этого он "берёт Калашникова, надевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет "красавцев", как он называет ОМОН", и в этом безопасном для себя месте чувствует себя очень хорошо.

Ранее Путин во время интервью сообщил, что по просьбе Лукашенко в России был создан резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике. Но, кроме того, российский лидер призвал власти считаться с протестующими.