Путин считает, что власти Белоруссии должны считаться с протестами в стране

Власти Белоруссии должны реагировать на уличные протесты в стране и считаться с мнением жителей республики. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия 24" высказал президент РФ Владимир Путин.

— Мы исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, надо с этим считаться, слышать, реагировать, — рассуждает он.