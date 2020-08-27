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Путин считает, что власти Белоруссии должны считаться с протестами в стране

Вместе с тем он надеется, что сторонам хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход из сложной ситуации.

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Фото © AP Photo / Dmitri Lovetsky

Власти Белоруссии должны реагировать на уличные протесты в стране и считаться с мнением жителей республики. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия 24" высказал президент РФ Владимир Путин.

Мы исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, надо с этим считаться, слышать, реагировать, — рассуждает он.

Отметим, что в ходе того же интервью Путин назвал Белоруссию самой близкой России страной и понадеялся на мирное разрешение ситуации. Российский лидер считает, что на процессы в соседнем государстве хотят влиять извне ради определённых политических интересов.

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