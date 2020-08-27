Путин считает, что власти Белоруссии должны считаться с протестами в стране

Власти Белоруссии должны реагировать на уличные протесты в стране и считаться с мнением жителей республики. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия 24" высказал президент РФ Владимир Путин.
— Мы исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, надо с этим считаться, слышать, реагировать, — рассуждает он.
Отметим, что в ходе того же интервью Путин назвал Белоруссию самой близкой России страной и понадеялся на мирное разрешение ситуации. Российский лидер считает, что на процессы в соседнем государстве хотят влиять извне ради определённых политических интересов.