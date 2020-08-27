Путин назвал Белоруссию самой близкой России страной и понадеялся на мирное разрешение ситуации — видео

Видео © Telegram-канал Skabeeva

Россия и Белоруссия имеют теснейшую кооперацию и родственные связи, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24". Глава государства отметил, что надеется на мирное разрешение ситуации в республике.

— Нам, безусловно, небезразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном — в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности, — заявил президент.

Путин рассказал, что по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов. Российский лидер подчеркнул, что он не будет использован "до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля" и пока экстремистские элементы, прикрывающиеся политическими лозунгами, не перейдут определённых границ, а именно начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания.

— Но мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет и, надеюсь, её не будет. И поэтому этот резерв мы и не используем, — пояснил Путин.