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Белорусская оппозиция рассказала о создании нового политического движения

Там отметили, что механизм по регистрации новых партий в стране работает плохо, но пообещали вернуться к этому вопросу.

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Мария Колесникова. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Оппозиция в Белоруссии планирует создать в стране новое политическое движение. Об этом заявила член президиума Координационного совета Мария Колесникова во время прямого эфира на "Ютубе".

Очень важно понимать, что уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии. Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и её регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас, — заявила она, отвечая на вопросы зрителей.

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Кроме того, там обратили внимание на процесс назначения премьера республики.

По словам Колесниковой, члены Координационного совета ещё планируют вернуться к этому вопросу.

Координационный совет оппозиции Белоруссии был создан 14 августа, после чего в МВД республики возбудили дело о захвате власти. В состав совета вошло 70 человек, некоторых из них уже задержали.

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