Белорусская оппозиция рассказала о создании нового политического движения

— Очень важно понимать, что уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии. Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и её регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас, — заявила она, отвечая на вопросы зрителей.