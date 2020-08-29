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В Минске на оппозиционный марш вышли женщины. Явилась и знаменитая "бабуля, которая просто гуляет"

Пожилая героиня ролика с омоновцем снова держит в руках флаг противников президента.

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Видео © TUT.BY

На женскую акцию солидарности в Минске пришла 73-летняя пожилая героиня ролика с омоновцем — известная активистка, которая с бело-красно-белым флагом прошла через заблокированный ОМОНом мост со словами "Я гуляю" и покорила соцсети. На площади Победы ей аплодировали и скандировали "Нина".

В этот раз "белорусская бабуля, которая просто гуляет", тоже держит в руках флаг оппозиции. Участницы акции вместе с опытной протестующей проследовали по проспекту Независимости с криками "Я гуляю" и "Жыве Беларусь!". Колонна женщин прошла площадь Якуба Коласа и направилась в сторону Уручья.

В Белоруссии появился новый герой протеста — бабуля, которая усмирила омоновца

Женщина смогла дать отпор крепким ребятам, которых было больше.

Ранее основатель группы "Ляпис Трубецкой", а ныне лидер панк-рок-группы Brutto Nostra белорусский музыкант Сергей Михалок записал видеообращение, в котором потребовал проведения новых выборов президента Белоруссии.

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