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Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина в Белоруссию

Последняя поездка главы государства в Минск состоялась летом прошлого года.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли российский лидер Владимир Путин посетить Белоруссию в ближайшее время. По его словам, на данный момент таких планов у главы государства нет.

Пока планов поездки нет, — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС.

Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Российский лидер подчеркнул, что Москва сразу заявила о легитимности результатов голосования.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги, в стране уже несколько недель продолжаются акции протеста. На фоне сложной ситуации в республике телефонные переговоры президентов России и Белоруссии стали частым явлением.

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