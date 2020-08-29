Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина в Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли российский лидер Владимир Путин посетить Белоруссию в ближайшее время. По его словам, на данный момент таких планов у главы государства нет.
— Пока планов поездки нет, — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС.
Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимисяРоссийский лидер подчеркнул, что Москва сразу заявила о легитимности результатов голосования.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги, в стране уже несколько недель продолжаются акции протеста. На фоне сложной ситуации в республике телефонные переговоры президентов России и Белоруссии стали частым явлением.