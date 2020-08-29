Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина в Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли российский лидер Владимир Путин посетить Белоруссию в ближайшее время. По его словам, на данный момент таких планов у главы государства нет.

— Пока планов поездки нет, — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС.