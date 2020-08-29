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Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Российский лидер подчеркнул, что Москва сразу заявила о легитимности результатов голосования.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин заявил, что президентские выборы в Белоруссии состоялись. Глава государства напомнил, что после объявления результатов голосования он поздравил победителя — действующего лидера республики Александра Лукашенко.

— Выборы состоялись. Мы, я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Всё! — сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1".

Он обратил внимание на то, что белорусские власти пригласили на выборы наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, но те не нашли необходимости в своём присутствии. По словам Путина, "это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была заготовлена позиция" по результатам выборов в стране. Президент заявил о наличии у него оснований сомневаться в том, что те, кто ставит под вопрос итоги выборов, "абсолютно честны".

Лукашенко назвал Путина хорошим другом

Также белорусский лидер заявил об угрозе для России и Белоруссии со стороны Запада.

Ранее Путин назвал Белоруссию самой близкой для России страной и выразил надежду, что ситуация там нормализуется.

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