Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

— Выборы состоялись. Мы, я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Всё! — сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1" .

Он обратил внимание на то, что белорусские власти пригласили на выборы наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, но те не нашли необходимости в своём присутствии. По словам Путина, "это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была заготовлена позиция" по результатам выборов в стране. Президент заявил о наличии у него оснований сомневаться в том, что те, кто ставит под вопрос итоги выборов, "абсолютно честны".