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Четыре российских журналиста покидают Белоруссию после лишения аккредитации

В РФ они работают в представительствах двух западных СМИ.

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Фото © Pixabay

Российские журналисты, которые были лишены аккредитации на работу в Белоруссии, возвращаются на родину. Об отъезде представителей прессы сообщил пресс-секретарь Посольства РФ в Минске Алексей Маскалёв.

— Четыре российских журналиста лишены аккредитации МИД Белоруссии, сотрудники посольства обеспечивают их выезд из республики в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов, — рассказал дипломат.​​​​​

Маскалёв уточнил, что все четверо лишённых разрешения на освещение событий в Белоруссии журналистов — сотрудники иностранных СМИ. Двое из них работают на Associated Press, ещё двое — на немецкий телеканал ARD.

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Пока об их задержании не сообщается, а вот к мужчинам другое отношение.

Несколькими днями ранее в Минске задержали около двух десятков представителей различных СМИ. Среди них были фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылёв, Василий Федосенко из Reuters, Дмитрий Ловецкий из The Associated Press. Корреспондентов и операторов доставили в РУВД для проверки аккредитации, после чего часть журналистов было решено депортировать из страны.

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