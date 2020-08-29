Четыре российских журналиста покидают Белоруссию после лишения аккредитации

Российские журналисты, которые были лишены аккредитации на работу в Белоруссии, возвращаются на родину. Об отъезде представителей прессы сообщил пресс-секретарь Посольства РФ в Минске Алексей Маскалёв.

— Четыре российских журналиста лишены аккредитации МИД Белоруссии, сотрудники посольства обеспечивают их выезд из республики в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов, — рассказал дипломат.​​​​​

Маскалёв уточнил, что все четверо лишённых разрешения на освещение событий в Белоруссии журналистов — сотрудники иностранных СМИ. Двое из них работают на Associated Press, ещё двое — на немецкий телеканал ARD.