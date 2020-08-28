Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Минске ОМОН окружил выстроившихся в "цепь солидарности" женщин — видео

Пока об их задержании не сообщается, а вот к мужчинам другое отношение.

565

Видео © Tut.by

Очередная акция в поддержку оппозиции проходит в Минске. Несколько десятков женщин выстроились в живую "цепь солидарности" на площади Независимости. Практически сразу последовала реакция белорусского ОМОНа, который окружил участниц митинга.

Женщин на площади не задерживали, а вот мужчин по одному уводили в автозаки, причём без применения силы. Также к краю площади оттеснили журналистов. Внутри оцепления женщины начали петь, некоторые из них держали в руках цветы.

В Минске сторонники Лукашенко и оппозиция вновь вышли на митинг. Уже есть задержания

Протесты продолжаются с 9 августа.

Накануне во время несанкционированной акции сторонников оппозиции сотрудники милиции задержали несколько десятков журналистов. Предлогом стала необходимость в проверке аккредитации. Работников СМИ для этого посадили в автобус и увезли в участок.

Выбор редакции

Loading...