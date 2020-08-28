В Минске ОМОН окружил выстроившихся в "цепь солидарности" женщин — видео

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Очередная акция в поддержку оппозиции проходит в Минске. Несколько десятков женщин выстроились в живую "цепь солидарности" на площади Независимости. Практически сразу последовала реакция белорусского ОМОНа, который окружил участниц митинга.
Женщин на площади не задерживали, а вот мужчин по одному уводили в автозаки, причём без применения силы. Также к краю площади оттеснили журналистов. Внутри оцепления женщины начали петь, некоторые из них держали в руках цветы.
В Минске сторонники Лукашенко и оппозиция вновь вышли на митинг. Уже есть задержанияПротесты продолжаются с 9 августа.
Накануне во время несанкционированной акции сторонников оппозиции сотрудники милиции задержали несколько десятков журналистов. Предлогом стала необходимость в проверке аккредитации. Работников СМИ для этого посадили в автобус и увезли в участок.