В Минске ОМОН окружил выстроившихся в "цепь солидарности" женщин — видео

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Очередная акция в поддержку оппозиции проходит в Минске. Несколько десятков женщин выстроились в живую "цепь солидарности" на площади Независимости. Практически сразу последовала реакция белорусского ОМОНа, который окружил участниц митинга.

Женщин на площади не задерживали, а вот мужчин по одному уводили в автозаки, причём без применения силы. Также к краю площади оттеснили журналистов. Внутри оцепления женщины начали петь, некоторые из них держали в руках цветы.