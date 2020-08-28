В Литве отреагировали на угрозы Белоруссии ввести санкции

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что отказ Белоруссии от литовских портов может навредить самому Минску. Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Ранее о возможном отказе от транзита через литовские и польские порты заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия, — отреагировал Сквернялис.

Также премьер-министр обвинил белорусского президента в ненависти к своим же гражданам.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Литва вмешивается во внутренние дела Белоруссии, и поручил разработать санкции против страны. В качестве ограничений глава республики предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы в другие страны.