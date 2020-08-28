В Литве отреагировали на угрозы Белоруссии ввести санкции

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что отказ Белоруссии от литовских портов может навредить самому Минску. Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Ранее о возможном отказе от транзита через литовские и польские порты заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
— Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия, — отреагировал Сквернялис.
Также премьер-министр обвинил белорусского президента в ненависти к своим же гражданам.
Лукашенко заявил, что ни один российский солдат пока не пересекал границу республикиПри этом он сказал, что в случае необходимости Вооружённые силы РФ поддержат Белоруссию.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Литва вмешивается во внутренние дела Белоруссии, и поручил разработать санкции против страны. В качестве ограничений глава республики предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы в другие страны.
Лукашенко считает, что страны Запада планируют использовать Белоруссию как "трамплин" для атаки на Россию. Он отметил поддержку со стороны российского лидера Владимира Путина, назвав его хорошим другом.