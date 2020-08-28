"Зажрались. Поставим на место". Лукашенко поручил ввести санкции против Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ввести торговые санкции против Литвы. Об этом он заявил в ходе встречи с работниками одного из белорусских предприятий. В качестве ограничений глава республики предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы в другие страны.

— Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что ещё надо? Зажрались. Поэтому поставим на место, — приводит слова президента БелТА.