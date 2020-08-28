"Зажрались. Поставим на место". Лукашенко поручил ввести санкции против Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ввести торговые санкции против Литвы. Об этом он заявил в ходе встречи с работниками одного из белорусских предприятий. В качестве ограничений глава республики предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы в другие страны.
— Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что ещё надо? Зажрались. Поэтому поставим на место, — приводит слова президента БелТА.
"Вакханалия заканчивается". Лукашенко дал оценку ситуации в странеПо мнению белорусского лидера, пора заниматься экономикой.
По итогам президентских выборов в Белоруссии, на которых Александр Лукашенко набрал 80% голосов, сторонники оппозиции начали собираться на несанкционированные митинги на улицах Минска и других городов республики. В поддержку этих акций жители Литвы выстроились в "50-тысячную цепь солидарности" с белорусами, а также запустили связку красно-белых шариков возле границы с Белоруссией, которая улетела на территорию республики. Шарики были перехвачены военным вертолётом Военно-воздушных сил Белоруссии, а власти обвинили Литву в нарушении государственных границ и вмешательстве во внутренние дела страны.