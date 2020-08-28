На западе Белоруссии начались масштабные военные учения

В Белоруссии стартовали масштабные тактические учения на западе страны. По сообщениям военного ведомства республики, в ходе манёвров пройдут контрольные занятия по огневой подготовке, специальной подготовке, а также военнослужащие примут участие в батальонных учениях с боевой стрельбой.
— В состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчёты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы, — сообщили в Минобороны Белоруссии.
Одновременно с участием в манёврах белорусские военные лётчики будут выполнять задачи по охране западной границы страны. Подразделения радиоэлектронной борьбы будут вести разведку.
Белоруссия решила закупить в России крупную партию военной техникиПереговоры прошли в рамках форума "Армия-2020".
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией.