На западе Белоруссии начались масштабные военные учения

В Белоруссии стартовали масштабные тактические учения на западе страны. По сообщениям военного ведомства республики, в ходе манёвров пройдут контрольные занятия по огневой подготовке, специальной подготовке, а также военнослужащие примут участие в батальонных учениях с боевой стрельбой.

— В состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчёты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы, — сообщили в Минобороны Белоруссии.

Одновременно с участием в манёврах белорусские военные лётчики будут выполнять задачи по охране западной границы страны. Подразделения радиоэлектронной борьбы будут вести разведку.