В Белоруссии предложили лишить русский язык государственного статуса

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич уверен, что в республике должен остаться только один государственный язык — белорусский, а русский следует лишить такого статуса. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм".
Тюремный срок за русский язык. Почему Латвия преследует русских?Прибалтика вопреки собственным экономическим интересам продолжает действовать в русле воинствующей русофобии, полагают эксперты. Главной целью латышской элиты, связавшей своё будущее с Европой, является сохранение за собой статуса главных борцов с Россией в обмен на оплату своих "трудов".
— У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И, в общем, то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру... — приводит его слова РИА "Новости".
Шушкевич отмечает, что "угрозы" над русским языком нет, однако государственным языком должен быть только белорусский, поскольку "у него нет больше родины", при этом политик указывает на то, что переход страны к этому будет "сложным и длительным".
Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит "ползучего уничтожения русского языка".