В Белоруссии предложили лишить русский язык государственного статуса

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич уверен, что в республике должен остаться только один государственный язык — белорусский, а русский следует лишить такого статуса. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм".

— У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И, в общем, то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру... — приводит его слова РИА "Новости".

Шушкевич отмечает, что "угрозы" над русским языком нет, однако государственным языком должен быть только белорусский, поскольку "у него нет больше родины", при этом политик указывает на то, что переход страны к этому будет "сложным и длительным".