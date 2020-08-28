Специалист рассказал, почему современные смартфоны быстро разряжаются

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко заявил, что причиной быстрой разрядки аккумулятора смартфона могут быть различные факторы, в том числе плохой сигнал сотовой сети, программы и процессы, работающие в фоновом режиме, слишком низкая температура батареи, а также синхронизация данных с носимыми устройствами, например смарт-часами. Об этом он рассказал в беседе с агентством "Прайм".

— Чтобы понять, из-за чего конкретно разряжается телефон, для начала нужно проверить, какие программы работают в фоне. Например, может происходить частая синхронизация программ с облаком, отправка данных на другие устройства пользователя. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе "Аккумулятор" в настройках, — поведал специалист.

Гриценко также добавил, что на сегодняшний день производители телефонов на базе Android пытаются бороться с чрезмерным энергопотреблением программ в фоне и часто принудительно останавливают все приложения, которые человек в данный момент не использует. По словам эксперта, это может привести к некоторым неудобствам в виде пропущенных звонков и сообщений.

— Если смартфон используется в связке со смарт-часами, под рукой нет внешнего аккумулятора, но нужно, чтобы смартфон проработал дольше, можно попробовать отключить Bluetooth, чтобы смарт-часы работали автономно от смартфона, — подчеркнул Гриценко.

Он отметил, что в этом случае на умные часы не будут приходить уведомления, однако так можно сохранить зарядку на телефоне.