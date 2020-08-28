Специалист рассказал, почему современные смартфоны быстро разряжаются

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко заявил, что причиной быстрой разрядки аккумулятора смартфона могут быть различные факторы, в том числе плохой сигнал сотовой сети, программы и процессы, работающие в фоновом режиме, слишком низкая температура батареи, а также синхронизация данных с носимыми устройствами, например смарт-часами. Об этом он рассказал в беседе с агентством "Прайм".
— Чтобы понять, из-за чего конкретно разряжается телефон, для начала нужно проверить, какие программы работают в фоне. Например, может происходить частая синхронизация программ с облаком, отправка данных на другие устройства пользователя. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе "Аккумулятор" в настройках, — поведал специалист.
Эксперт рассказала, как пользователи смартфонов могут узнать об атаках на их телефонКроме того, она посоветовала не подключаться к общественным Wi-Fi-сетям и проверять устройство на наличие вирусных приложений.
Гриценко также добавил, что на сегодняшний день производители телефонов на базе Android пытаются бороться с чрезмерным энергопотреблением программ в фоне и часто принудительно останавливают все приложения, которые человек в данный момент не использует. По словам эксперта, это может привести к некоторым неудобствам в виде пропущенных звонков и сообщений.
— Если смартфон используется в связке со смарт-часами, под рукой нет внешнего аккумулятора, но нужно, чтобы смартфон проработал дольше, можно попробовать отключить Bluetooth, чтобы смарт-часы работали автономно от смартфона, — подчеркнул Гриценко.
Эксперт рассказал, как снизить вредное воздействие от экрана смартфонаПо его словам, для этого есть несколько способов.
Он отметил, что в этом случае на умные часы не будут приходить уведомления, однако так можно сохранить зарядку на телефоне.
Также эксперт заметил, что ещё одной причиной быстрой разрядки смартфона является использование его на холоде. При этом он не рекомендует отогревать устройство феном или на батарее, потому что слишком высокие температуры вредны для аккумулятора.