Парализованный после "расстрела" полицейскими Блейк прикован наручниками к койке

Афроамериканец Джейкоб Блейк, который оказался парализован после того, как в него семь раз выстрелил полицейский во время задержания, несмотря на своё состояние, прикован наручниками к больничной койке. Об этом журналистам CNN рассказали его родственники.

— Это похоже на оскорбление. Я был убит горем от увиденного. Он парализован и не может ходить, и его приковывают наручниками к кровати. Почему? — приводит издание слова его дяди, Джастина Блейка.

При этом, как говорят журналисты, пока получить точный ответ, почему мужчина находится в наручниках, им не удалось. Губернатор Висконсина Тони Эверс, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции, заявил, что он "не может представить", почему на Блейка надели наручники. Полиция города Кеноша и управление шерифа, а также окружная прокуратура от комментариев отказались, а в больнице, где тот находится, переадресовали вопросы в Минюст.