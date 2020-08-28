Парализованный после "расстрела" полицейскими Блейк прикован наручниками к койке

Афроамериканец Джейкоб Блейк, который оказался парализован после того, как в него семь раз выстрелил полицейский во время задержания, несмотря на своё состояние, прикован наручниками к больничной койке. Об этом журналистам CNN рассказали его родственники.
Генпрокурор Висконсина назвал имя полицейского, который "расстрелял" афроамериканца БлейкаОн также сообщил, что в машине погибшего был найден нож.
— Это похоже на оскорбление. Я был убит горем от увиденного. Он парализован и не может ходить, и его приковывают наручниками к кровати. Почему? — приводит издание слова его дяди, Джастина Блейка.
При этом, как говорят журналисты, пока получить точный ответ, почему мужчина находится в наручниках, им не удалось. Губернатор Висконсина Тони Эверс, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции, заявил, что он "не может представить", почему на Блейка надели наручники. Полиция города Кеноша и управление шерифа, а также окружная прокуратура от комментариев отказались, а в больнице, где тот находится, переадресовали вопросы в Минюст.
"Идёт охота на чернокожих". Зачем игроки НБА устроили бойкот из-за стрельбы в ВисконсинеБаскетболисты НБА бойкотировали пятые матчи плей-офф. Причина — убийство темнокожего жителя полицейскими в Висконсине. Игроки хотят привлечь больше внимания к проблеме и считают, что сезон нельзя продолжать. Возможно, НБА ждёт очередной локаут.
Напомним, беспорядки в Висконсине начались после того, как полицейские сделали несколько выстрелов в спину Джейкобу Блейку, который разнимал уличный конфликт, но был принят за зачинщика. К настоящему моменту в ходе ночных акций было сожжено или повреждено огнём более 30 зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен.