"Идёт охота на чернокожих". Зачем игроки НБА устроили бойкот из-за стрельбы в Висконсине

2020-й — определённо слишком високосный год. Кажется, у этого сезона НБА изначально не было шансов на спокойное завершение. Эксперты предрекали локаут сначала из-за коронавируса, затем из-за движения Black Lives Matter и отказа многих игроков ехать в "пузырь" в Орландо. Теперь чаша окончательно переполнилась: после стрельбы в Висконсине баскетболисты начали бойкоты. Сначала одна команда не вышла на матч, затем вторая, третья — сейчас все пятые матчи первого раунда плей-офф перенесены. Но этот аккуратный термин, возможно, эквивалентен приостановке карьеры Алины Загитовой, ведь сезон и вовсе могут не доиграть.

Полицейские, всадившие семь пуль в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка, ранили и парализовали не только его, но и главную для темнокожего населения Америки спортивную лигу. Баскетболисты заявили, что они сейчас не в том эмоциональном состоянии, чтобы развлекать публику, и просто отказались выходить на площадку. Главная звезда лиги Леброн Джеймс передал настроение игроков всего одним твитом с вольным цитированием Виктора Цоя, который в переводе не нуждается.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

Позднее лидер клуба "Лейкерс" всё же нашёл в себе силы подробно высказать свою позицию. Двухметровая гора мышц и долларовый миллионер заявил, что откровенно боится выходить на улицу, потому что никогда не знаешь, кто станет следующим Джорджем Флойдом или Джейкобом Блейком.

Откровенно говоря, это просто ужасно. Мы, чернокожие американцы, напуганы. Мы в ужасе. Выходя из дома, ты не знаешь, как закончится день. Считаю, что огнестрельное оружие — это огромная проблема в Америке. Его используют не только для охоты. Нам кажется, что идёт охота на чернокожих Леброн Джеймс Главный авторитет НБА

Леброн в своём праведном гневе далеко не одинок. Главный тренер команды "Лос-Анджелес Клипперс" и вовсе не смог сдержать слёз, говоря о сложившейся ситуации.

— Что меня особенно возмущает, так это съезд Республиканской партии. Всё, о чём говорят Дональд Трамп и остальные, — это страх. Но это нас в это время убивают. Это в нас стреляют. Это нам запрещено жить в определённых местах. Нас вешают. Нас расстреливают. Вы только и делаете, что слышите о страхе. Удивительно, почему мы продолжаем любить эту страну, а страна не любит нас. Это очень грустно. Всё, что я хочу, — это работать тренером, — сетует главный тренер клуба "Клипперс" Док Риверс.

“It’s amazing to me why we keep loving this country and this country does not love us back.”



Doc Rivers delivers an emotional message on the police shooting of Jacob Blake. pic.twitter.com/A0T26OfsDG — NBA on TNT (@NBAonTNT) August 26, 2020

После бойкота матчей игроки НБА провели специальное собрание, на котором прозвучало предложение вообще не доигрывать этот сезон. Баскетболисты даже попытались поставить лиге ультиматум, но получилось как-то не очень вразумительно.

Некоторые игроки считают, что владельцы должны предложить нечто такое, что заставит их поверить, что продолжение сезона поможет продвинуть решение важных социальных вопросов. В противном случае сезон окончен Крис Мэнникс Инсайдер издания Sports Illustrated

Требования баскетболистов звучат как "сходи туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что". Но такие схемы работают только в русских сказках, а вот угроза локаута — это уже серьёзно. В истории лиги было уже четыре подобных бойкота, но все они случались, как правило, из-за денег. И у профсоюза игроков всегда были чёткие требования: хотим 53% доходов, а владельцы были согласны только на 47%, как это было в 2011 году. А что сейчас? Что должны сделать владельцы клубов? Поголовно уволиться и назначить вместо себя темнокожих специалистов?

На самом деле сейчас и так идёт самый свободный период в истории НБА. Не хотите идти в Белый дом к Трампу? Не ходите. Хотите обзывать его "олухом" в "Твиттере"? Обзывайте. Хотите вместо фамилий нанести на джерси слоган Black Lives Matter? Пожалуйста! Никто никого не штрафует, не осуждает, не обсуждает. А теперь вспомните, как юного Майкла Джордана штрафовали каждый раз, когда он всего-навсего выходил на паркет в кроссовках другого цвета. Чувствуете, насколько поднялся уровень вседозволенности?

Вот только эта вседозволенность, как правило, порождает беспредел. А как иначе назвать нынешний бойкот? Лига потратила 150 с лишним миллионов долларов, чтобы организовать "пузырь" в Орландо и безопасно доиграть сезон, не подвергая игроков дополнительным рискам. Чтобы им же и выплатить зарплаты! А в итоге в воздухе повисло облако локаута из-за того, что куча долларовых миллионеров почувствовала себя незащищённой. Лига справедливости — это уже не комиксная команда с Бэтменом и Суперменом, а Национальная баскетбольная ассоциация с Леброном Джеймсом и Каваем Леонардом.

Конечно, у бойкота нашлись и сторонники. Например, бывший президент США Барак Обама хвалит игроков за смелость, а легендарный 11-кратный чемпион НБА Билл Расселл говорит, что тронут их решением. Для таких, как Расселл, проблема расизма — это не красивые слова. В его времена всё было гораздо жёстче: отдельные места для темнокожих в автобусах и прочие притеснения афроамериканцев. В его дом в 60-е даже вламывались недоброжелатели, чтобы уничтожить его трофеи, исписать стены расистскими лозунгами и даже испражниться на его постель.

Сейчас, конечно, трудно представить аналогичную ситуацию с тем же Джеймсом в главной роли. Да и расизма в таких открытых формах давно уже не существует. Однако темнокожие парни из гетто, которые пробились в НБА и стали там звёздами, обо всём этом не забыли. Они частенько приезжают в родные районы, продолжают общаться с друзьями детства, и те им обязательно напоминают: йоу, мэн, ты же теперь большой человек, ты и про нас не забудь словечко замолвить. Вот они и не забывают.