Почти треть российских семей готовы потратить на сборы первоклассника до 15 тысяч рублей

По мнению 41% родителей, в 2020 году затраты на ребёнка-школьника остались теми же, что и годом ранее.

Около трети российских семей, чьи дети идут в первый класс, готовы потратить на их сборы к школе до 15 тысяч рублей. Всего несколько процентов граждан намерены уложиться в тысячу рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Райффайзенбанка".

Уточняется, что опрос проходил онлайн, в нём приняли участие около тысячи жителей семи крупных городов страны, преимущественно это были женщины (64%) в возрасте 26–45 лет с доходом от 30 до 60 тысяч рублей в месяц, у которых есть несовершеннолетние дети.

— На сборы первоклассника в школу 31% россиян планирует потратить до 15 тысяч рублей, 28% — до 20 тысяч, 19% хотят уложиться в 5–10 тысяч. До тысячи рублей собирается потратить 2% опрошенных, от тысячи до пяти тысяч — 5%. При этом 15% респондентов готовы выделить на сборы первоклассника более 20 тысяч рублей, — говорится в результатах исследования.

Также отмечается, что 41% опрошенных родителей считает, что в 2020 году затраты на ребёнка-школьника остались теми же, что и годом ранее, 34% респондентов полагают, что расходы, скорее, выросли, а 25% уверены, что сократились.

Кроме того, около четверти опрошенных заявили, что наиболее крупные расходы будут при покупке оборудования для обустройства домашнего рабочего места школьника: стола, стула и лампы. Однако 66% полагают, что дороже всего обойдётся покупка школьной формы и обуви, и на этом треть россиян хотела бы сэкономить. Столько же респондентов рассчитывают купить подешевле канцтовары. А вот 40% российских родителей вообще не собираются экономить на сборах ребёнка в школу.