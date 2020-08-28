Российские турфирмы потеряли около половины выручки в разгар сезона

Российские турфирмы по сравнению с прошлым годом потеряли почти половину своей выручки в разгар сезона (в июле и первой половине августа). Об этом со ссылкой на данные нескольких компаний сообщают "Известия".

По данным компании "Эватор", снизилась не только выручка компаний, но и цена на отели и гостиницы. Существенно упали продажи туров онлайн. Произошло это на фоне коронавирусной инфекции, которая открыла россиянам внутренний туризм. При этом на домашних курортах жители страны любят отдыхать и добираться самостоятельно.

Доходы упали не только у турфирм, но и у представителей гостиничной отрасли. В июле — первой половине августа отели недополучили примерно треть выручки, сообщили в "Платформе ОФД". Впрочем, нашлись и те отели, у которых практически аналогичные с прошлым годом показатели. Речь, в частности, о гостиницах Краснодарского края и Ярославской области.