Российские турфирмы потеряли около половины выручки в разгар сезона

Российские турфирмы по сравнению с прошлым годом потеряли почти половину своей выручки в разгар сезона (в июле и первой половине августа). Об этом со ссылкой на данные нескольких компаний сообщают "Известия".
Внутренний туризм процветает. Отдыхающие в горах Сочи заполонили подъёмники — видеоВ очередях стоят десятки гостей.
По данным компании "Эватор", снизилась не только выручка компаний, но и цена на отели и гостиницы. Существенно упали продажи туров онлайн. Произошло это на фоне коронавирусной инфекции, которая открыла россиянам внутренний туризм. При этом на домашних курортах жители страны любят отдыхать и добираться самостоятельно.
Доходы упали не только у турфирм, но и у представителей гостиничной отрасли. В июле — первой половине августа отели недополучили примерно треть выручки, сообщили в "Платформе ОФД". Впрочем, нашлись и те отели, у которых практически аналогичные с прошлым годом показатели. Речь, в частности, о гостиницах Краснодарского края и Ярославской области.
Самостоятельно или через турфирму. Как выгодно путешествовать по РоссииПо данным исследования сервиса "Работа.ру" и ИT-компании "Платформа ОФД", провести отпуск в этом году на российском побережье планирует 23% россиян. Лайф выяснял, как выгоднее организовать путешествие.
В то же время, судя по отзывам путешественников, на курортах произошло увеличение цены, однако не улучшение качества сервиса.