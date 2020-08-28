Специалист назвал продукты, в которых содержится больше всего токсических веществ

Эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский заявил, что не все продукты, которые выращивают сельхозпроизводители, являются полезными. В интервью радио Sputnik он пояснил, что в некоторых из них могут накапливаться вредные вещества.

Любоведский заметил, что сейчас в сельском хозяйстве фермеры активно используют пестициды — химические средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. Однако, как он утверждает, растения эти вещества тоже в себя вбирают, что в конечном итоге может быть опасно для потребителей.

— Сегодня в продуктах, овощах и фруктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожным надо быть с овощами и фруктами. Сегодня очень часто даже фермеры выдают свою напичканную до предела пестицидами продукцию за натуральную. Натуральнее некуда, когда в ней столько ядов, — рассказал специалист.

Он добавил, что больше всего остаточных пестицидов содержится в горохе, семечках подсолнечника, в том числе в подсолнечном масле. Это связано с тем, что перед уборкой горох и подсолнух подсушивают специальными реагентами.

— На растения выливают яды для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Этот процесс называется десикация. Причём яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая, — подчеркнул Любоведский.