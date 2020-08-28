Учёные назвали витамин, способный остановить размножение CoViD-19

Индийские учёные сообщили, что витамин В12 может остановить размножение коронавирусной инфекции. Как пишут "Известия", он подавляет особый фермент в геноме SARS-CoV-2, отвечающий за копирование патогена. Это помогает снизить вирусную нагрузку и тяжесть течения CoViD-19.
При этом отмечается, что для подтверждения эффективности данного витамина при коронавирусе нужны дополнительные исследования.
Учёные назвали витамин, который помогает подавить рак лёгкихИсследование проводили на клетках в лаборатории, теперь нужны клинические испытания.
Геном SARS-CoV-2 имеет в своём составе белок под названием NSP12, который отвечает за размножение вируса. Специалисты выяснили, какие молекулы среди натуральных продуктов и лекарств могут подавлять активность NSP12. Исследователи советуют назначать пациентам с коронавирусом особую форму выпуска B12 — метилкобаламин.
— Кроме того, это вещество может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, чтобы снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице, — приводит издание текст статьи.
Однако российские эксперты сообщили, что к выводам их коллег из Индии необходимо относиться с осторожностью. По словам доцента кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ Олега Батищева, это очень предварительное исследование, основанное лишь на компьютерном моделировании.
А завкафедрой иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов уточнил, что с точки зрения иммунологии эффективность B12 ничем не подтверждена. Он отметил, что врачи не могут рекомендовать его как противовирусный препарат. Кроме того, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов поведал, что данную гипотезу индийских учёных нужно проверять сначала на животных, после чего приступить к испытаниям на добровольцах.
Кардиолог назвала витамины, которые следует принимать после излечения от коронавирусаКроме того, она дала несколько простых советов для тех, у кого обнаружили CoViD-19.
Стоит также отметить, что витамин В12 содержится в печени, говядине, свинине, баранине, а также в яйцах и грудке индейки.