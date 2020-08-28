Учёные назвали витамин, способный остановить размножение CoViD-19

Индийские учёные сообщили, что витамин В12 может остановить размножение коронавирусной инфекции. Как пишут "Известия", он подавляет особый фермент в геноме SARS-CoV-2, отвечающий за копирование патогена. Это помогает снизить вирусную нагрузку и тяжесть течения CoViD-19.

При этом отмечается, что для подтверждения эффективности данного витамина при коронавирусе нужны дополнительные исследования.

Геном SARS-CoV-2 имеет в своём составе белок под названием NSP12, который отвечает за размножение вируса. Специалисты выяснили, какие молекулы среди натуральных продуктов и лекарств могут подавлять активность NSP12. Исследователи советуют назначать пациентам с коронавирусом особую форму выпуска B12 — метилкобаламин.

— Кроме того, это вещество может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, чтобы снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице, — приводит издание текст статьи.

Однако российские эксперты сообщили, что к выводам их коллег из Индии необходимо относиться с осторожностью. По словам доцента кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ Олега Батищева, это очень предварительное исследование, основанное лишь на компьютерном моделировании.

А завкафедрой иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов уточнил, что с точки зрения иммунологии эффективность B12 ничем не подтверждена. Он отметил, что врачи не могут рекомендовать его как противовирусный препарат. Кроме того, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов поведал, что данную гипотезу индийских учёных нужно проверять сначала на животных, после чего приступить к испытаниям на добровольцах.