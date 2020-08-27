Впервые в мире пациент сам излечился от ВИЧ спустя почти 30 лет

Жительница Калифорнии 66-летняя Лорин Уилленберг стала первым человеком в мире, организм которого смог самостоятельно справиться с ВИЧ, хотя страшный диагноз был поставлен ещё в начале 90-х годов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные исследования.

— Женщина настаивает, что никогда не принимала лекарства, чтобы сдерживать вирус. Врачи объясняют, что её организм борется с инфекцией естественным путём, — говорится в публикации.

Исследователи изучали Уилленберг годами, поскольку она входит в число "элитных контроллеров" ВИЧ (её иммунитет способен противостоять вирусу). Всего помимо неё в исследовании участвовало ещё 63 человека, у всех вирусные клетки в организме не способны размножаться, хотя специфического лечения они не принимают.

Однако самое удивительное то, что за два с лишним десятилетия с момента постановки женщине диагноза в её организме почти не осталось следов ВИЧ, заболевание невозможно определить с помощью стандартных тестов. Это говорит о том, что у неё наступило "функциональное излечение". По словам учёных, теперь Уилленберг можно внести в список излечившихся от ВИЧ пациентов