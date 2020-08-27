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В Луизиане из-за обрушившегося урагана и пожара произошла утечка хлора на химзаводе

Губернатор штата призвал людей, которые живут недалеко от места происшествия, не покидать свои дома.

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На юго-западе американского штата Луизиана произошла утечка хлора на химическом заводе компании BioLab. Как сообщает местный телеканал KPLC, это произошло после того, как на побережье Мексиканского залива обрушился ураган "Лаура".

Уточняется, что сейчас специалисты совместно с представителями завода пытаются локализовать утечку. Также известно, что на химзаводе, который производит компоненты чистящих средств, вспыхнул пожар. Часть дорог у предприятия перекрыта из-за последствий урагана.

Губернатор штата Джон Бел Эдвардс призвал людей, которые живут недалеко от места происшествия, не покидать свои дома, закрыть все окна и двери, а также выключить кондиционеры. Он добавил, что гражданам необходимо ждать "дополнительных указаний от местных властей".

Как сообщается, из-за непогоды в Луизиане уже погибло четыре человека, большая часть населения осталась без электричества.

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Один из циклонов — "Лаура" — может усилиться до урагана и обрушиться на американское побережье 26 августа.

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