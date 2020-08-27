В Луизиане из-за обрушившегося урагана и пожара произошла утечка хлора на химзаводе

Nasty looking chemical fire at BioLab in Westlake LA. pic.twitter.com/NtOPWHPNlt — blktechwarrior (@blktechwarrior) August 27, 2020

На юго-западе американского штата Луизиана произошла утечка хлора на химическом заводе компании BioLab. Как сообщает местный телеканал KPLC, это произошло после того, как на побережье Мексиканского залива обрушился ураган "Лаура".

Уточняется, что сейчас специалисты совместно с представителями завода пытаются локализовать утечку. Также известно, что на химзаводе, который производит компоненты чистящих средств, вспыхнул пожар. Часть дорог у предприятия перекрыта из-за последствий урагана.

#BREAKING

We have received new information about the chemical fire in Lake Charles. There was a chlorine leak originating from the BioLab chemical manufacturing facility in Westlake, Louisiana this morning after Hurricane Laura made landfall. >> https://t.co/opk4zuGV2Q pic.twitter.com/R1APsS2Kbc — wdsu (@wdsu) August 27, 2020

Губернатор штата Джон Бел Эдвардс призвал людей, которые живут недалеко от места происшествия, не покидать свои дома, закрыть все окна и двери, а также выключить кондиционеры. Он добавил, что гражданам необходимо ждать "дополнительных указаний от местных властей".