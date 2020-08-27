Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса с членами движения "Патриоты — за жизнь" под Харьковом

Правоохранительным органам удалось задержать подозреваемых в обстреле автобуса с членами общественного движения "Патриоты — за жизнь" под Харьковом. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

— Сегодня на трассе Харьков — Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что была задержана в Красноградском районе Харьковской области, — рассказал он.

Фото © Facebook / Антон Геращенко 1 / 3

Для поимки злоумышленников полицейские объявили спецоперацию "Сирена".

Ранее сообщалось, что недалеко от города Люботин Харьковской области неизвестные заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители общественной организации. После этого из него вышло несколько человек, обстреляли микроавтобус, после чего скрылись.