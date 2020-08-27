Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса с членами движения "Патриоты — за жизнь" под Харьковом

Правоохранительным органам удалось задержать подозреваемых в обстреле автобуса с членами общественного движения "Патриоты — за жизнь" под Харьковом. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
— Сегодня на трассе Харьков — Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что была задержана в Красноградском районе Харьковской области, — рассказал он.
Для поимки злоумышленников полицейские объявили спецоперацию "Сирена".
Ранее сообщалось, что недалеко от города Люботин Харьковской области неизвестные заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители общественной организации. После этого из него вышло несколько человек, обстреляли микроавтобус, после чего скрылись.
На Урале браконьеры обстреляли охотоведа и сожгли его машинуЗадержаны семеро вооружённых местных жителей.
Уточнялось, что в результате происшествия пострадало два человека, им оказывается медицинская помощь. Никто из находившихся в автобусе не был взят преступниками в заложники.
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