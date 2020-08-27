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В Нацполиции опровергли гибель членов движения "Патриоты — за жизнь" при обстреле под Харьковом

Также правоохранители сообщили, что в заложники злоумышленники никого не взяли.

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Фото © Вадим Рабинович / Facebook

В Нацполиции Украины опровергли гибель двоих членов общественного движения "Патриоты — за жизнь" при обстреле автобуса под Харьковом. Сообщение приводится на сайте ведомства.

В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники, нет. Розыск злоумышленников осуществляется по специальной полицейской операции "Сирена", — говорится в сообщении.

Правоохранители объяснили, что вблизи города Люботин Харьковской области неизвестные на автомобиле "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители организации "За жизнь". После этого из легковушки вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись.

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