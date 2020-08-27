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Звезда "Папиных дочек" и "Кадетства" поведала секрет крепкого брака

Ольга Хохлова замужем больше 30 лет.

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Фото © Instagram / olga_hohlova_official

Популярная актриса Ольга Хохлова, известная по ролям в сериалах "Папины дочки"и "Кадетство", рассказала, каким должен быть брак, чтобы считаться удачным, сообщает издание "Дни.ру".

Артистка считает, что главное в супружеской жизни это уважение личного пространства другого... "Просто мы даём друг другу дышать", — говорит она, — пишет издание.

Отмечается, что замуж она вышла в 1988 году за потомственного моряка Вячеслава Шикалова. Пара познакомилась во Владивостоке.

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