Звезда "Папиных дочек" и "Кадетства" поведала секрет крепкого брака

Популярная актриса Ольга Хохлова, известная по ролям в сериалах "Папины дочки"и "Кадетство", рассказала, каким должен быть брак, чтобы считаться удачным, сообщает издание "Дни.ру".

— Артистка считает, что главное в супружеской жизни — это уважение личного пространства другого... "Просто мы даём друг другу дышать", — говорит она, — пишет издание.

Отмечается, что замуж она вышла в 1988 году за потомственного моряка Вячеслава Шикалова. Пара познакомилась во Владивостоке.