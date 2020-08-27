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В ДНР минувший месяц назвали самым спокойным за шесть лет

Говорить о полной и всеобъемлющей стабилизации ситуации на линии соприкосновения не приходится.

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Фото © Валентин Спринчак / ТАСС

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвало прошедшие 30 дней бессрочного режима перемирия самыми спокойными с начала вооружённого конфликта в Донбассе.

Как отметили в представительстве, это говорит о положительной динамике в части обеспечения безопасности жизни гражданских лиц — за минувший месяц от обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины никто не пострадал. При этом там подчеркнули, что говорить о полной и всеобъемлющей стабилизации ситуации на линии соприкосновения не приходится.

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Напомним, силы ДНР и ЛНР получили приказ о полном прекращении огня в Донбассе, дополнительные меры обеспечения перемирия действуют с 27 июля.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что приблизит Донбасс к перемирию.

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