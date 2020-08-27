В ДНР минувший месяц назвали самым спокойным за шесть лет

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвало прошедшие 30 дней бессрочного режима перемирия самыми спокойными с начала вооружённого конфликта в Донбассе.
Как отметили в представительстве, это говорит о положительной динамике в части обеспечения безопасности жизни гражданских лиц — за минувший месяц от обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины никто не пострадал. При этом там подчеркнули, что говорить о полной и всеобъемлющей стабилизации ситуации на линии соприкосновения не приходится.
На Украине озвучили сроки "возвращения Донбасса"Вице-премьер считает, что в регионе много молодёжи, которая ненавидит Киев.
Напомним, силы ДНР и ЛНР получили приказ о полном прекращении огня в Донбассе, дополнительные меры обеспечения перемирия действуют с 27 июля.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что приблизит Донбасс к перемирию.