В Краснодаре подростки едва не сожгли девушку заживо, бросив в неё коктейль Молотова — видео

В Краснодаре сброшенная с балкона жилого дома бутылка с зажигательной смесью чудом не попала в случайную прохожую. Как видно на записи, появившейся в Сети, девушка шла по тротуару и, видимо, разговаривала по телефону. Бутылка упала, когда она проходила мимо одной из припаркованных машин.
Как сообщает информационное агентство "Живая Кубань", к случившемуся причастны подростки, хулиганившие на балконе. Сначала школьники плевали в прохожих, а уже потом сбросили зажжённую бутылку с растворителем, рассказали очевидцы. В результате огонь вспыхнул в шаге от девушки, был повреждён автомобиль.
В подмосковном Красногорске ребёнку пробило голову бутылкой, выброшенной из окна — видеоПострадавшая девочка находится в больнице на операции.
Напомним, в июле четырёхлетнюю девочку из Красногорска прооперировали после того, как на неё упал скинутый мальчиком с верхних этажей пакет с мусором, в котором была бутылка. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.