В Краснодаре подростки едва не сожгли девушку заживо, бросив в неё коктейль Молотова — видео

В Краснодаре сброшенная с балкона жилого дома бутылка с зажигательной смесью чудом не попала в случайную прохожую. Как видно на записи, появившейся в Сети, девушка шла по тротуару и, видимо, разговаривала по телефону. Бутылка упала, когда она проходила мимо одной из припаркованных машин.

Как сообщает информационное агентство "Живая Кубань", к случившемуся причастны подростки, хулиганившие на балконе. Сначала школьники плевали в прохожих, а уже потом сбросили зажжённую бутылку с растворителем, рассказали очевидцы. В результате огонь вспыхнул в шаге от девушки, был повреждён автомобиль.