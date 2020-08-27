Белорусская оппозиция отказалась от иностранной помощи

Координационный совет белорусской оппозиции не станет принимать какую-либо иностранную помощь, также не будет прямо или косвенно участвовать в её распределении. Об этом сказано в заявлении на сайте КС.
Как отмечается, оппозиционное объединение будет выполнять лишь предусмотренные регламентом функции.
— Цель Координационного совета — выражать позицию белорусского общества, — подчёркивается в сообщении.
В Совете напомнили, что решением для выхода из политического кризиса может быть только внутренний диалог.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.