Белорусская оппозиция отказалась от иностранной помощи

Координационный совет белорусской оппозиции не станет принимать какую-либо иностранную помощь, также не будет прямо или косвенно участвовать в её распределении. Об этом сказано в заявлении на сайте КС.

Как отмечается, оппозиционное объединение будет выполнять лишь предусмотренные регламентом функции.

— Цель Координационного совета — выражать позицию белорусского общества, — подчёркивается в сообщении.

В Совете напомнили, что решением для выхода из политического кризиса может быть только внутренний диалог.