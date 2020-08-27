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Белорусская оппозиция отказалась от иностранной помощи

Лишь внутренний диалог может стать решением для выхода из сложившейся ситуации, считают оппозиционеры.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Координационный совет белорусской оппозиции не станет принимать какую-либо иностранную помощь, также не будет прямо или косвенно участвовать в её распределении. Об этом сказано в заявлении на сайте КС.

Как отмечается, оппозиционное объединение будет выполнять лишь предусмотренные регламентом функции.

Цель Координационного совета — выражать позицию белорусского общества, — подчёркивается в сообщении.

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Ранее в него входило 70 человек.

В Совете напомнили, что решением для выхода из политического кризиса может быть только внутренний диалог.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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Однако она будет настаивать на полном обновлении ЦИК республики.

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