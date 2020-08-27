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Забил брусом и похитил 90 тысяч. Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве 82-летней соседки

Подозреваемый скрыл тело пенсионерки в хозяйственной постройке.

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Фото © VK / surnd

42-летнего жителя Красносулинского района Ростовской области задержали по подозрению в расправе над 82-летней соседкой. На мужчину завели уголовное дело об убийстве из корыстных побуждений, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый знал, что у пенсионерки имеется крупная сумма денежных средств. 26 августа он проник во двор к соседке и несколько раз ударил её фрагментом деревянного бруса по голове. В результате женщина умерла, сосед спрятал её тело в хозпостройке и похитил из дома 90 тысяч рублей.

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Об исчезновении женщины в полицию сообщила её дочь.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, подозреваемый находится под стражей.

Ранее под Киевом мужчина ради денег забил пенсионерку молотком.

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