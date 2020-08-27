В Ростовской области подросток пошёл гулять с друзьями и утонул в пруду

В городе Донецке Ростовской области 15-летний юноша отплыл от берега пруда и начал тонуть. Тело подростка с признаками утопления из воды извлекли сотрудники МЧС, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По предварительной информации, школьник находился у водоёма вместе с двумя сверстниками. Пытались ли те помочь ему выбраться на сушу, когда он стал тонуть, не уточняется.

По факту гибели несовершеннолетнего проводится доследственная проверка, по её результатам примут процессуальное решение.