В Ростовской области подросток пошёл гулять с друзьями и утонул в пруду

В городе Донецке Ростовской области 15-летний юноша отплыл от берега пруда и начал тонуть. Тело подростка с признаками утопления из воды извлекли сотрудники МЧС, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
По предварительной информации, школьник находился у водоёма вместе с двумя сверстниками. Пытались ли те помочь ему выбраться на сушу, когда он стал тонуть, не уточняется.
По факту гибели несовершеннолетнего проводится доследственная проверка, по её результатам примут процессуальное решение.
Смертельный сплав. На Алтае перевернулся катамаран с туристами, в результате чего утонула девушкаВ тот день на Алтае был аномально большой уровень воды.
Ранее на Алтае во время купания в реке Алей утонули две девочки восьми и десяти лет, а также шестнадцатилетний юноша.