Допрашивал лично начальник РОВД. В Белоруссии узника концлагеря задержали на прогулке с внуками

Инцидент произошёл ещё 12 августа в городе Верхнедвинск на северо-западе Витебской области. Правоохранители задержали группу горожан, заподозрив в организации протестного митинга. Среди них оказался 78-летний Антон Буболо — бывший малолетний узник концлагеря Саласпилс (Латвия), почётный житель города, краевед и литератор.

Как рассказал порталу Tut.by сам мужчина, в тот день у фонтана возле Дома культуры не было никакой акции протеста, там просто гуляли люди. Антон Францевич тоже вышел подышать свежим воздухом вместе с сыном, дочерью и внуками.

— Внук потянул меня побегать вокруг фонтана. Мы поиграли в догонялки, я присел отдохнуть. Вокруг гуляли разрозненные группки горожан. Где-то около 19:30 со стороны площади к фонтану двинулись милиционеры. Дальше всё развивалось довольно быстро. Вначале служивые, не представившись и ничего никому не объяснив, схватили мужчин, которые были поодаль от меня. Одного из них грубо катали по асфальту. Потом задержали и меня, — вспоминает он.

В райотделе почётный житель города оказался вместе с сыном и десятком других задержанных, в том числе и несовершеннолетних.

— Стоять мне было нелегко — больные суставы, поэтому менял ногу и стоял в позе цапли, — говорит Антон Буболо.



Допрашивал пенсионера лично начальник РОВД. В беседе он обвинял Антона Францовича во "вредительстве государству", а тот в ответ нещадно критиковал неграмотные действия милиционеров. Беседа закончилась за полночь.

— Из всех 12 задержанных меня с моим, простите, старческим кишечником и мочевым пузырём, вывели предпоследним, — жалуется мужчина.

Теперь жители Верхнедвинска требуют от сотрудников милиции и лично у начальника Верхнедвинского РОВД Дмитрия Новикова публичных извинений за их действия, связанные с задержанием Антона Францевича. В открытом письме, которое публикуют белорусские СМИ, говорится, что их республика "должна быть правовым государством", а милиция — "защитником народа".