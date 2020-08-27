В Екатеринбурге москвич с гранатой пришёл требовать зарплату

В Екатеринбурге мужчина с гранатой заявился в административное здание, где расположены офисы различных организаций, и потребовал перечислить ему зарплату. В результате было эвакуировано 50 человек, передаёт Ura.ru.
Как сообщил Лайфу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, предмет, которым угрожал мужчина, оказался муляжом ручной противопехотной гранаты Ф-1, в народе известной как лимонка.
— Абсолютно никакой угрозы ни зданию, ни окружающим людям этот предмет не представлял, — заверил Горелых.
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Он пояснил, что мужчину из Москвы и двух его коллег из Чебоксар задержали. Как выяснилось, в Екатеринбург они приехали на заработки. Задержанные заявили, что с марта им не выплачивают зарплату, общий долг составил порядка 400 тысяч рублей. По словам мужчин, они хотели урегулировать вопрос мирно, но, когда поняли, что он не решается, один из них пошёл на радикальные меры.
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