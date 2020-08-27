Трамп пригласил Байдена сдать совместный тест на наркотики

Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении теста на наркотики для себя и своего соперника-демократа Джо Байдена в преддверии дебатов. Об этом американский лидер заявил в интервью газете Washington Examiner.

По словам политика, он недоумевает, как его оппоненту удалось провести приличные дебаты с Берни Сандерсом в марте, хотя до этого публичные выступления Байдена всегда были "откровенно плохими". Трамп не исключил, что это стало результатом употребления стимуляторов, в том числе и наркотических. Однако доказательств тому президент США не привёл.

— Мы настаиваем на проведении теста на наркотики в том числе потому, что его лучшее выступление было против Берни, — отметил Трамп. — Не то чтобы он был Уинстоном Черчиллем, потому что он им не был, но это были нормальные скучные дебаты.