В Грузии приветствовали решение Саакашвили вернуться и пообещали посадить в тюрьму

Власти Грузии приветствуют желание экс-президента страны Михаила Саакашвили вернуться, заявила министр юстиции Тея Цулукиани.

— Прямо на границе его ждёт процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров, — приводит её слова 1tv.ge.

Глава Минюста не исключила, что приговоры могут быть пересмотрены, пока Саакашвили будет находиться за решёткой.