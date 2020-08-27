Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Грузии приветствовали решение Саакашвили вернуться и пообещали посадить в тюрьму

Он находится в розыске и в отношении него вынесен ряд обвинительных приговоров, напомнила глава Минюста.

268
Post cover

Фото © Пётр Сивков / ТАСС

Власти Грузии приветствуют желание экс-президента страны Михаила Саакашвили вернуться, заявила министр юстиции Тея Цулукиани.

Прямо на границе его ждёт процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров, — приводит её слова 1tv.ge.

Глава Минюста не исключила, что приговоры могут быть пересмотрены, пока Саакашвили будет находиться за решёткой.

Депутат Рады — о Саакашвили: Часть наших ошибок и глупостей

Парламентарий также считает, что киевским властям просто понадобился "продавец счастья", с ролью которого справится бывший лидер Грузии.

Напомним, политик опубликовал в "Фейсбуке" видео, в котором назвал Украину вторым домом и рассказал о намерении вернуться на родину.

Выбор редакции

Loading...