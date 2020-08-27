В Грузии приветствовали решение Саакашвили вернуться и пообещали посадить в тюрьму

Власти Грузии приветствуют желание экс-президента страны Михаила Саакашвили вернуться, заявила министр юстиции Тея Цулукиани.
— Прямо на границе его ждёт процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров, — приводит её слова 1tv.ge.
Глава Минюста не исключила, что приговоры могут быть пересмотрены, пока Саакашвили будет находиться за решёткой.
Депутат Рады — о Саакашвили: Часть наших ошибок и глупостейПарламентарий также считает, что киевским властям просто понадобился "продавец счастья", с ролью которого справится бывший лидер Грузии.
Напомним, политик опубликовал в "Фейсбуке" видео, в котором назвал Украину вторым домом и рассказал о намерении вернуться на родину.