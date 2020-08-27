Отслойка сетчатки, миопия и –18. Чувашские врачи вернули зрение слепому ребёнку

Врачи Республиканской клинической офтальмологической больницы в Чебоксарах провели сложнейшую операцию шестилетней слепой пациентке из Марий Эл, вернув ей зрение, информирует Минздрав Чувашии.

У ребёнка была диагностирована отслойка сетчатки, врождённая миопия высокой степени, –18 и полная слепота. Её оперировал главный внештатный специалист-офтальмолог Минздрава Чувашии Дмитрий Арсютов с использованием передовых технологий.

— Уже в первые сутки после операции девочка может видеть. Случай неординарно сложный. Пациентка выписана через пять дней после операции. Планируется динамическое наблюдение, — добавили в Минздраве.