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Отслойка сетчатки, миопия и –18. Чувашские врачи вернули зрение слепому ребёнку

Девочка смогла видеть уже в первые сутки после хирургического вмешательства.

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Фото © Pixabay

Врачи Республиканской клинической офтальмологической больницы в Чебоксарах провели сложнейшую операцию шестилетней слепой пациентке из Марий Эл, вернув ей зрение, информирует Минздрав Чувашии.

У ребёнка была диагностирована отслойка сетчатки, врождённая миопия высокой степени, –18 и полная слепота. Её оперировал главный внештатный специалист-офтальмолог Минздрава Чувашии Дмитрий Арсютов с использованием передовых технологий.

Уже в первые сутки после операции девочка может видеть. Случай неординарно сложный. Пациентка выписана через пять дней после операции. Планируется динамическое наблюдение, — добавили в Минздраве.

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Девушку скоро выпишут из больницы.

Всего за медпомощью в эту офтальмологическую больницу в августе обратилось более 30 пациентов из других регионов.

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