Путин пообещал решить проблему с пресной водой в Крыму

Российский лидер Владимир Путин пообещал решить проблему с обеспечением полуострова Крым пресной водой. Глава государства, открывший сегодня трассу "Таврида", поделился также своими впечатлениями от дороги на встрече с рабочими.

— Немного разогнались. Машина, правда, тяжёлая, но идёт, не шелохнувшись, — рассказал президент об Aurus Sedan.

Путин добавил, что новая трасса станет мощным толчком в развитии региона, она так же важна, как энергетика, как вода.

— Мы должны ещё дорешать этот вопрос, и мы это сделаем, — пообещал президент, говоря об обеспечении полуострова водой.

В ходе встречи Путину вручили подарок — килограмм асфальтобетонного покрытия трассы, специально разработанного для местных климатических условий. Рабочие раскрыли, из чего оно состоит. В состав входят карельский щебень, отсев дробления из Краснодарского края, местный известняк и минеральный порошок. Покрытие позволит сохранять высокое качество дорожного полотна при температурах от минус 22 до плюс 64 градусов.

Также главе государства рассказали, что при строительстве трассы "Таврида" рабочие обнаружили пещеру, которая была законсервирована полтора миллиона лет. В ней были найдены уникальные минералы и микроэлементы, а также останки животных доледникового периода.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, эта вода применялась для полива около 140 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. После воссоединения Крыма с РФ подача воды была полностью прекращена.