Выжигатель мозгов. "Ростех" представил новейшую лазерно-лучевую пушку

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил на форуме "Армия-2020" российский многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками "Рать" с системой направленного лазерного уничтожения. Комплекс создан на базе специального бронированного автомобиля и оборудован полным спектром средств обнаружения и подавления дронов для защиты критически важных объектов от нападения беспилотников.

В состав комплекса входят радиолокационная станция, комплекс автоматического распознавания и подавления телекоммуникационных каналов, система направленного сверхвысокочастотного (СВЧ) подавления и система направленного лазерного уничтожения. Оборудование интегрировано в единую интеллектуальную систему сбора, обработки и отображения информации. Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий. Человеку остаётся лишь нажать на кнопку.

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 2

Индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации "Ростех" Сергей Сахненко заявил, что не имеющее аналогов решение гарантирует максимальную защиту и способно препятствовать работе дронов с помощью помех и физически их уничтожать в случае необходимости. Сахненко добавил, что комплекс может применяться для защиты как стационарных, так и подвижных объектов.

Автомобиль построен на базе оригинальной конструкции кузова, однако ключевые элементы позаимствованы у бронеавтомобиля КамАЗ-43269 "Выстрел". Кроме оборудования для борьбы с дронами бронемашина может похвастаться приличной выживаемостью в случае нападения извне.

Стёкла и бронелисты выдерживают попадание пуль калибра 7,62 мм, а нижняя часть корпуса спасает от подрыва под колесом фугаса мощностью до четырёх килограммов в тротиловом эквиваленте. Время развёртывания автомобиля из походного положения в боевое — примерно три минуты.

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 3