Ракетная вечеринка. ВКС могут закупить малозаметный ударный беспилотник "Гром"

Прямых аналогов машины на данный момент не существует

Общий подход

Значительная часть экспозиции на форуме "Армия-2020" посвящена беспилотникам и средствам борьбы с ними. Такой поворот не удивляет специалистов — большую часть работы в бою сейчас делают дроны. Однако сделать полноценный боевой беспилотник сложно, а научить его летать — сложнее вдвойне. Новейший беспилотник "Гром", макет которого можно было увидеть на стенде петербургской компании "Кронштадт", через несколько лет может начать новую страницу в истории российских Воздушно-космических сил. По своей сути "Гром" — малозаметный, дешёвый и способный "вскрывать" ПВО беспилотник. Создавать такие машины пробовали сразу несколько стран мира, но получилось далеко не у всех.

Ближайший удачный пример — американский Kratos XQ-58 Valkyrie. "Валькирия" — первая "ласточка" нового подхода к ведению войн. Она построена по программе разработки "экономически обоснованных авиационных технологий" (Low Cost Attritable Aviation Technologies) и представляет собой беспилотный вариант "атакующего" дрона, нагруженного бомбами и ракетами. Концепция "беспилотный ведомый", над которой активно работают во всём мире, реализована и в России, первый представитель БПЛА, построенных по этому направлению, — С-70 "Охотник". Он, как отмечают специалисты, в полной мере соответствует формату войн будущего, но есть одна важная оговорка: "Охотнику", который действует в одном строю с фронтовыми бомбардировщиками Су-34 и истребителями Су-57, будут "прокладывать дорогу" беспилотники совершенно другого типа.

Kratos XQ-58 Valkyrie. Фото © wikipedia.org

Керосин и лопатки

Ведущий инженер "Кронштадта" Максим Гордашевский пояснил, что воспринимать "Гром" как беспилотного ведомого не совсем верно.

Группа этих беспилотников действует на удалении от пилотируемой авиации и "начинает всю активность" без привлечения основных сил. Первая группа обнаруживает районы ПВО и проводит доразведку, вторая "давит" все электронные системы средствами радиоэлектронной борьбы и заставляет ПВО срабатывать, раскрывая себя, а третья группа наносит удар. То есть, по сути, "Гром" вскрывает районы противовоздушной обороны, заставляет противника ошибаться и затем уничтожает. По уже разведанным, известным районам помимо удара самого "Грома" совершают авиаудары самолёты пилотируемой авиации Максим Гордашевский Ведущий инженер "Кронштадта"

Для того чтобы привезти противнику "ракетную вечеринку" с доставкой на дом, на корпусе беспилотника размещено четыре точки подвески. Две — внутри отсека для вооружения (как у Су-57 или F-22 Raptor), ещё две — на внешних пилонах. Боевой радиус с максимальной нагрузкой — 700 километров, но использование увеличенных топливных баков может поднять этот показатель до одной тысячи километров и более.

Возмущение силы

При настолько широких возможностях беспилотник получился технологичным и недорогим одновременно. "Гром" может сбросить на голову противнику самые современные бомбы и крылатые ракеты, разработанные для обычных российских бомбардировщиков Су-24/34 и истребителей Су-30/35/57. Универсальности в этом смысле достаточно, как и малозаметности — "Гром" снабжён активным хвостовым оперением, что превращает его в полноценный стелс-беспилотник.

Подумали и о стоимости машины. "Гром" строится с учётом уже созданных и давно испытанных технологий — обслуживать и ремонтировать машину можно с использованием технологий и процедур, хорошо знакомых воздушно-космическим войскам.

В качестве силовой установки используются двигатели АИ-222-25. Те же, что устанавливаются на самолёты Як-130. Внутри "Грома" их два Максим Гордашевский Ведущий инженер "Кронштадта"

Кроме того, "Гром" заметно легче "Охотника" — всего семь тонн массы против 25. Ещё одно свойство перспективной машины, о котором почему-то забывают почти все, кто интересуется беспилотной авиацией, — система управления. На официальном уровне таких заявлений пока не делают, но в рамках общения с представителями компании "Кронштадт" на форуме "Армия-2020" нам удалось узнать, что беспилотники с ударными возможностями могут управляться и передавать данные через сверхузкий канал связи.

Потока всего в 10 мегабит (по сравнению с американскими машинами это минимум в 10 раз меньше) будет достаточно, чтобы передавать данные в условиях активного противодействия со стороны противника. Если канал передачи данных со спутника будет шире, точность целеуказания можно будет спрогнозировать вплоть до сантиметров.

На конечном этапе полёта "Гром" сможет разгоняться до максимальной скорости в 950 километров в час и будет опускаться на предельно малую высоту. До момента удара "Гром" максимально сокращает "контакты с внешним" миром — пассивные средства обнаружения и малозаметность делают его идеальным средством для нанесения первого удара, оправиться после которого будет крайне тяжело.

Когда и где

Точный срок появления "Грома" в ВКС не называется. В ближайшее время, как говорят представители компании "Кронштадт", могут быть получены требования Минобороны для машин этого типа. Появиться в войсках "Гром" сможет почти одновременно с "Охотником" — первые тестовые "прогоны" двух машин и их участие в учениях могут состояться в 2024–2025 годах.

После появления машин этого типа в войсках ударные возможности ВКС будут значительно расширены. Бывший командир авиаполка, полковник запаса Сергей Сумский пояснил, что беспилотная авиация сделает за лётчиков самую опасную работу.