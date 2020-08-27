Под Петербургом нашли полностью сохранившееся тело лётчика, погибшего во время ВОВ

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Под Санкт-Петербургом поисковики нашли тело лётчика, который пропал в годы Великой Отечественной войны, сообщает Mash.

— Лётчик-штурмовик Сергей Фадеев числился пропавшим без вести с момента своей гибели. Его племянница Ольга говорит, что никто в семье до конца не верил в его гибель, — пишет издание.

По словам женщины, все считали, что он в секретном отряде космонавтов. Однако на самом деле его самолёт сбили под Петербургом. Он угодил в болото, и тело погибшего пилота забальзамировалось в нём до наших дней.

Поисковики по сохранившемуся жетону восстановили его личность и отыскали родственников. С июня тело лётчика оставалось в морге из-за того, что на кладбище долго не было места, чтобы его похоронить. Сейчас же вопрос с захоронением решился — оно будет в сентябре.