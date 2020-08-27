Путин сообщил, что у его дочери после вакцинации от коронавируса появились антитела

Президент России Владимир Путин рассказал о результатах вакцинации от коронавируса одной из его дочерей. По словам российского лидера, она чувствует себя хорошо, а вакцина сработала: в крови появились антитела.
— Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет. Появляются антитела, как у моей дочери появились. И она безвредна. Слава богу, дочка чувствует себя хорошо. <...> По телефону с ней сейчас говорил, всё у неё нормально, — рассказал он.
Глава государства поделился, что его дочь самостоятельно приняла решение стать добровольцем для испытания вакцины, так как ей нужно работать с большим количеством людей и чувствовать себя защищённой.
— Она взрослый человек, она просто сказала, что приняла такое решение, — отметил президент.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.