Путин сообщил, что у его дочери после вакцинации от коронавируса появились антитела

Президент России Владимир Путин рассказал о результатах вакцинации от коронавируса одной из его дочерей. По словам российского лидера, она чувствует себя хорошо, а вакцина сработала: в крови появились антитела.

— Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет. Появляются антитела, как у моей дочери появились. И она безвредна. Слава богу, дочка чувствует себя хорошо. <...> По телефону с ней сейчас говорил, всё у неё нормально, — рассказал он.

Глава государства поделился, что его дочь самостоятельно приняла решение стать добровольцем для испытания вакцины, так как ей нужно работать с большим количеством людей и чувствовать себя защищённой.