Путин: В сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе интервью Сергею Брилёву на телеканале "Россия-24" заявил, что в сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса.
— Второй препарат будет готов, как мне докладывают, в сентябре, над ним работает известный институт "Вектор". Я уверен, что и специалисты "Вектора" сделают замечательный препарат, который поможет людям, — отметил российский лидер.
Путин сообщил, что у его дочери после вакцинации от коронавируса появились антителаПо его словам, она самостоятельно приняла решение стать добровольцем для испытания вакцины, так как ей нужно работать с большим количеством людей и чувствовать себя защищённой.
Глава государства отметил, что, вероятно, эти препараты будут конкурировать между собой.