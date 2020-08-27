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Путин назвал причины новой вспышки коронавируса в Европе

По мнению российского лидера, к этому ведут "индивидуализм и нежелание считаться с интересами подавляющего большинства".

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Фото © Daniel Perez Garcia-Santos / Getty Images

Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах Европы связан с курортным сезоном. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилёву.

Понятно почему. Это же очевидные вещи, лежат на поверхности: курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопления людей в ресторанах, — рассуждает российский лидер.

Путин отметил, что "индивидуализм и нежелание считаться с интересами подавляющего большинства" приводят к возвращению вспышки заболевания в некоторых странах.

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