Путин назвал причины новой вспышки коронавируса в Европе

Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах Европы связан с курортным сезоном. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилёву.

— Понятно почему. Это же очевидные вещи, лежат на поверхности: курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопления людей в ресторанах, — рассуждает российский лидер.